Paris (AFP) Die Nummer Eins für privates Carsharing in Deutschland, Autonetzer, wird von dem europäischen Marktführer Drivy übernommen. Damit stehe Drivy "mit Abstand" an erster Stelle für Autovermietungen zwischen Privatpersonen in Deutschland, sagte Drivy-Chef Paulin Dementhon am Donnerstag in Paris. Autonetzer hat nach eigenen Angaben 100.000 Mitglieder und verfügt über rund 10.000 Autos, Drivy wiederum 500.000 Mitglieder und 27.000 Autos. Der Start für die neue gemeinsame Plattform soll am 10. Juni sein.

