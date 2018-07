Brüssel (AFP) Angesichts des Widerstands mehrerer EU-Länder rechnet Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) nicht mit einer schnellen Entscheidung über die Pläne der EU-Kommission, Flüchtlinge in Europa gleichmäßiger zu verteilen. Für einen Beschluss beim EU-Innenministertreffen Mitte Juni sei es voraussichtlich "zu früh", sagte de Maizière vor Journalisten am Donnerstagabend in Brüssel. "Das ist ein dickes Brett, an dem man bohren muss." Deutschland halte die Initiative der Kommission grundsätzlich für richtig. Teile der Vorschläge müssten aber noch präzisiert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.