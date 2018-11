Frankfurt/Main (AFP) In der SPD wächst laut einem Zeitungsbericht der Widerstand gegen die am Mittwoch vom Kabinett beschlossene Vorratsdatenspeicherung. Dem Parteivorstand seien inzwischen Anträge von mehr als hundert Gliederungen der SPD eingegangen, die eine Ablehnung der Vorratsdatenspeicherung durch den Parteikonvent am 20. Juni forderten, berichtete die "Frankfurter Rundschau" (Donnerstagsausgabe). "Ich erwarte, dass das Thema ernsthaft auf dem Parteikonvent diskutiert und entschieden wird", sagte der netzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lars Klingbeil, der Zeitung.

