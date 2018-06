London (AFP) Großbritannien hat offiziell die Weichen für die Volksabstimmung über einen Verbleib des Landes in der Europäischen Union gestellt: Der entsprechende Gesetzentwurf wurde am Donnerstag ins Parlament eingebracht. Premierminister David Cameron startete anschließend zu einer zweitägigen Tour durch europäische Hauptstädte, unter anderem nach Berlin. Er will bessere Bedingungen für die britische EU-Mitgliedschaft aushandeln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.