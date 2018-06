Berlin (AFP) Der griechische Finanzminister Giannis Varoufakis kommt Anfang Juni zu einem Besuch nach Berlin. Der Minister soll am 8. Juni an einer Podiumsdiskussion der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zur Zukunft Griechenlands in der EU teilnehmen, wie die Organisatoren am Donnerstag ankündigten. Auch eine Rede des Ministers auf der Veranstaltung sei geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.