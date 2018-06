Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht hat die Altersgrenze von 40 Jahren für die Übernahme in das Beamtenverhältnis des Landes Nordrhein-Westfalen verworfen. Es fehlt hierfür eine ausreichende gesetzliche Grundlage, wie das Verfassungsgericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss entschied. (Az: 2 BvR 1322/12 und 2 BvR 1989/12)

