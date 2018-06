Berlin (AFP) Rockmusikerin Melissa Etheridge fürchtet sich nicht mehr vor dem Sterben. "Seit meiner Brustkrebserkrankung habe ich keine Angst mehr vor dem Tod, ich bin damit im Reinen", sagte die 54-Jährige in einem am Donnerstag vorab veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Cicero". "Warum sollte ich so viel Kraft meines Lebens an die Angst vor etwas verschwenden, das ohnehin passieren wird?"

