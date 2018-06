New York (AFP) Als Reaktion auf den Germanwings-Absturz in den französischen Alpen nimmt die US-Luftverkehrsbehörde (FAA) den mentalen Zustand von Piloten unter die Lupe. In einer Studie würden die emotionale und psychische Gesundheit der Piloten von US-Fluggesellschaften sowie die Methoden zu ihrer Beurteilung näher betrachtet, teilte die FAA am Mittwoch mit. Binnen sechs Monaten sollen Vorschläge auf den Tisch gelegt werden. Diese könnten zu Änderungen bei den Gesundheitschecks, aber auch beim Flugzeugdesign und bei der Pilotenausbildung und beim Training führen.

