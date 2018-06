Berlin (AFP) Die in den kommenden Jahren geplante Abschaltung aller Atomkraftwerke stellt nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW Berlin) kein Risiko für die Versorgungssicherheit Deutschlands dar. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die die Einrichtung am Donnerstag in Berlin veröffentlichte.

