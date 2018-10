Brüssel (AFP) Die EU-Kommission sieht das vom Staatsbankrott bedrohte Griechenland bei den Verhandlungen mit seinen Gläubigern noch nicht am Ziel. "Wir sind noch nicht da", sagte eine Sprecherin am Donnerstag auf die Frage, ob ein Durchbruch in den Gesprächen bevorstehe. "Es gibt offene Fragen, die angegangen werden müssen." Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hatte sich am Mittwoch zuversichtlich gezeigt, "nahe an einer Vereinbarung" mit den Gläubigern zu sein. Die Experten beider Seiten wollten laut Athen beginnen, auf Arbeitsebene einen Einigungsentwurf auszuarbeiten.

