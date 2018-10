Bujumbura (AFP) Die Europäische Union setzt ihre Wahlbeobachtermission in Burundi aus. Die derzeitige Lage in dem ostafrikanischen Land lasse "glaubwürdige Wahlen" nicht zu, erklärte die Mission am Donnerstag. Es herrsche eine "Atmosphäre der Angst" und der "allgemeinen Einschüchterung". Die Sicherheitslage sei "äußerst unbeständig", hieß es weiter. Leidtragende seien vor allem die Oppositionsparteien, denen - im Gegensatz zur regierenden Präsidentenpartei CNDD-FDD - ein wirklicher Wahlkampf verwehrt werde.

