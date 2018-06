Barcelona (SID) - Luis Enrique hat sich für die Spieler des FC Barcelona vor dem Champions-League-Endspiel am 6. Juni in Berlin gegen Juventus Turin offenbar eine ganz besondere Motivation einfallen lassen. Wie der katalanische Radiosender RAC-1 berichtet, will der Trainer entgegen seiner sonstigen Gewohnheit die Spielerfrauen bei ihren Männern im Hotelzimmer übernachten lassen.