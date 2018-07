Gelsenkirchen (SID) - Stürmer Jefferson Farfan verpasst bei Fußball-Bundesligist Schalke 04 durch seine Teilnahme mit Perus Nationalmannschaft an der Copa America in Chile (11. Juni bis 5. Juli) den Trainingsstart seines Klubs am 28. Juni. Farfan trifft bei der Südamerika-Meisterschaft in der Gruppenphase auf Rekordweltmeister Brasilien, Kolumbien und Venezuela.