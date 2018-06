Berlin (dpa) - Die alte Marc Jacobs gegen eine Louis Vuitton? Vielleicht könnte das beim Handtaschen-Tausch in Berlin klappen. Wenn das Glücksrad mitspielt.

Wer seine Handtasche loswerden und dafür ein anderes Exemplar möchte, kann sich einen Termin notieren: Am 7. Juni gibt es in Berlin eine Tauschbörse. Frauen sind aufgerufen, "ihre Schrankleichen in neue Schätzchen zu tauschen", heißt es in der Ankündigung. "Wer keine findet, bekommt eine Wertmarke und findet beim nächsten Tausch eine neue Handtasche."

Veranstalter ist das Nachbarschaftsnetzwerk Polly & Bob. Ein Glücksrad soll entscheiden, wer bei dem Handtaschen-Tausch im Friedrichshainer Biergarten "Nirgendwo" zuerst auswählen darf.

Handtaschen-Tausch