Medan (AFP) Bei einem Busunfall in Indonesien sind mindestens 17 Schulkinder ums Leben gekommen. Fünf weitere Schüler wurden nach Polizeiangaben verletzt, als ihr Schulbus am Donnerstag auf der Insel Sumatra einen Reifen verlor und in einen zweieinhalb Meter tiefen Graben stürzte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.