Bagdad (AFP) Aus mehreren Massengräbern in der zentralirakischen Stadt Tikrit sind nach Behördenangaben die sterblichen Überreste von 470 Menschen geborgen worden. Dabei handle es sich um "Märtyrer" eines Massakers durch die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im vergangenen Sommer, sagte die irakische Gesundheitsministerin Adila Hammud am Donnerstag in Bagdad. Der Chefarzt des größten Leichenhauses von Bagdad, Siad Ali Abbas, sagte, die Leichen seien aus vier Gräbern geborgen worden. In dem größten davon hätten sich allein rund 400 Leichen befunden.

