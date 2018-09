Kairo (AFP) Bei einem Treffen in Kairo haben Stammesführer aus Libyen die Gründung eines Rats zur Förderung von Friedensverhandlungen in ihrer Heimat beschlossen. "Wir verkünden die Gründung eines Rats libyscher Stämme", sagte der Stammesvertreter Abdel Matlub al-Abjad am Donnerstag zum Ende der viertägigen Beratungen in der ägyptischen Hauptstadt. Ziel der Stämme sei es, "die rechtmäßigen Behörden in Libyen zu unterstützen". Al-Abjad bezog sich damit auf die international anerkannte Regierung in der ostlibyschen Stadt Tobruk.

