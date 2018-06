Sydney (AFP) Der Dalai Lama hat Myanmars Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi aufgefordert, mehr für die in ihrem Land unterdrückte muslimische Minderheit der Rohingya zu tun. Die Situation sei "sehr traurig", sagte das geistliche Oberhaupt der Tibeter in einem Interview der australischen Zeitung "The Australian" vom Donnerstag. "Ich hoffe, dass Aung San Suu Kyi als Nobelpreisträgerin etwas tun kann", fügte der Dalai Lama hinzu, der ebenfalls mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.

