Seoul (AFP) In der "Nuss-Affäre" in Südkorea geht die Staatsanwaltschaft gegen die vorzeitige Haftentlassung der Tochter des Chefs der Fluggesellschaft Korean Air (KAL) vor. Die Anklagebehörde legte am Donnerstag Berufung gegen die Entscheidung eines Gerichts ein, die einjährige Haftstrafe gegen Cho Hyun Ah wegen ihres Wutausbruchs über falsch servierte Macadamia-Nüsse im Flugzeug aufzuheben. Cho war daraufhin am vergangenen Freitag auf Bewährung freigekommen.

