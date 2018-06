Beirut (AFP) Islamistische Rebellen haben in Syriens nordwestlicher Provinz Idlib nach Angaben von Aktivisten einen Angriff auf die letzte noch in Regierungshand befindliche Stadt gestartet. Wie die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mitteilte, drangen die Aufständischen in die Stadt Ariha ein und lieferten sich außerhalb der Stadt heftige Gefechte mit deren Verteidigern. Die Beobachtungsstelle stützt sich in Syrien auf ein Netzwerk von Informanten. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.

