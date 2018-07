Tunis (AFP) Zehn Wochen nach dem Anschlag auf das tunesische Nationalmuseum mit 22 Todesopfern ist erneut ein Verdächtiger gefasst worden. Ein weiterer Marokkaner sei am Sonntag bei der Wiedereinreise von Libyen nach Tunesien an einem Grenzposten festgenommen worden, teilte das Innenministerium in Tunis am Donnerstag mit. Er werde verdächtigt, "indirekt" an dem Anschlag beteiligt gewesen zu sein.

