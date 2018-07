New York (AFP) Das UN-Sicherheitsrat hat sich mehrheitlich für eine Verschiebung der Wahlen im ostafrikanischen Krisenland Burundi ausgesprochen. Wie die amtierende Präsidentin des Sicherheitsrats, die Litauerin Raimonda Murmokaite, nach einem Treffen am Mittwoch in New York mitteilte, waren die meisten Mitglieder des höchsten UN-Gremiums der Meinung, dass die Parlaments- und Kommunalwahlen wegen der Krise nicht wie geplant in der kommenden Woche stattfinden könnten. Russland vertrat demnach aber eine abweichende Meinung und bezeichnete die Wahl als interne Angelegenheit Burundis.

