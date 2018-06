New York (AFP) Der US-Autobauer General Motors will den Großteil seiner Fahrzeuge der Marke Chevrolet mit der Autosoftware von Apple und Google ausstatten. Ab kommendem Jahr könnten Kunden in 14 Modellen zwischen Apples CarPlay oder Googles Android Auto wählen, teilte GM am Mittwoch (Ortszeit) in New York mit.

