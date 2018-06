Washington (AFP) Der erzkonservative US-Republikaner Rick Santorum hat seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei publik gemacht. Er wolle der arbeitenden Bevölkerung in den USA eine Stimme geben und konservative Werte verteidigen, sagte Santorum am Mittwoch vor Anhängern in der Nähe eines Hauses in Cabot im US-Bundesstaat Pennsylvania, in dem er seine Kindheit verbracht hatte. "Die arbeitenden Familien brauchen nicht noch einen Präsidenten, der sich der großen Regierung und dem großen Geld verbunden fühlt", sagte Santorum. "Und heute fangen wir an zurückzuschlagen."

