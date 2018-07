Washington (AFP) Mit dem erzkonservativen Rick Santorum und dem gemäßigten George Pataki haben zwei weitere Republikaner ihre Kandidatur für die US-Präsidentschaft angekündigt. Santorum erklärte seine erneute Bewerbung am Mittwoch vor Anhängern im Bundesstaat Pennsylvania, am Freitag folgte Pataki mit einem Video, in dem er seine Kandidatur bekanntgab. damit haben sich bereits mehr als ein Dutzend Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei beworben.

