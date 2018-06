Melbourne (AFP) Mehrere Australierinnen sind an der Ausreise in die von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierten Gebiete im Irak und Syrien gehindert worden. Mindestens zwölf Frauen aus Melbourne hätten versucht, sich den Extremisten anzuschließen, teilte die Polizei des Bundesstaats Victoria am Freitag mit. Fünf von ihnen sei es gelungen, in die Kampfgebiete auszureisen, von zwei weiteren Verdächtigen fehle jede Spur. Vier Frauen seien außerhalb von Australien aufgegriffen worden, eine weitere sei am Flughafen an der Ausreise gehindert worden, erklärte die Polizei.

