Berlin (AFP) Ein Mitte April in Afghanistan entführter Deutscher ist wieder frei. Der Mann sei "vergangene Nacht" freigekommen, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, er befinde sich in der Obhut des deutschen Generalkonsulats in Masar-i-Scharif.

