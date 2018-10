Brüssel (AFP) In der Affäre um mutmaßliche Spähaktivitäten des BND im US-Auftrag erwartet der österreichische Parlamentsabgeordnete Peter Pilz wachsenden Druck europäischer Staaten auf die Bundesregierung. Nachdem die belgische Regierung nun eine offizielle Untersuchung eingeleitet habe, werde der deutsche "Generalbundesanwalt ein Amtshilfeersuchen nach dem anderen auf den Tisch bekommen", sagte der Grünen-Politiker, der die Ermittlungen in Belgien ins Rollen gebracht hatte, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. "Irgendwann wird das die deutsche Regierung nicht mehr ignorieren können."

