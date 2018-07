Wiesbaden (AFP) An den Folgen des Rauchens sterben immer mehr Frauen. An Krebserkrankungen, die mit dem Tabakkonsum in Verbindung gebracht werden können, starben 15.370 Frauen im Jahr 2013 und damit deutlich mehr als im Jahr 2005 mit 11.870 Frauen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai mitteilte. Insgesamt starben in Deutschland 46.322 Menschen im Jahr 2013 an Krebserkrankungen im Zusammenhang mit dem Rauchen. Darunter waren 30.962 Männer. Bei den Männern gab es im Vergleich zum Jahr 2005 kaum Veränderungen.

