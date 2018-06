Cuxhaven (AFP) Nach einer längeren Unterbrechung wegen technischen Probleme und schlechten Wetters sind die Löscharbeiten an dem in der Nordsee havarierten Düngemittelfrachter "Purple Beach" am Freitag wieder aufgenommen worden. Brandbekämpfungsexperten seien an Bord gegangen und hätten vier Schlauchverbindungen zu einem Spezialschiff installiert, teilte das Havariekommando in Cuxhaven mit. Durch diese werde seit dem Mittag wieder Seewasser in den Laderaum des Frachters gepumpt.

