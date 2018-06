Hagen (AFP) Die Parfümerie-Kette Douglas geht an die Börse. Der Gang aufs Parkett soll noch in diesem Jahr über die Bühne gehen, wie Douglas am Freitag in Hagen mitteilte. Mit mehr als 1700 Filialen in 19 Ländern sowie Onlineshops in 15 Ländern sei Douglas "bestens positioniert, um vom attraktiven Wachstumspotenzial im Beautymarkt zu profitieren". Mit dem Geld aus dem Börsengang will das Unternehmen weiter wachsen.

