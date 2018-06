Düsseldorf (AFP) Die Supermarktkette Rewe will weiter in das Online-Geschäft investieren. Zwar wisse niemand, wie weit sich der Online-Lebensmittelhandel in Deutschland entwickeln werde, sagte Rewe-Chef Alain Caparros laut einem am Freitag vorab veröffentlichten Bericht der "Wirtschaftswoche". Die Prognosen für das Jahr 2020 schwankten zwischen sechs und 20 Milliarden Euro Umsatz. Rewe müsse aber "dabei sein, sonst nehmen uns andere das Geschäft ab", sagte Caparros mit Blick auf den US-Onlinehändler Amazon.

