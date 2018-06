Karlsruhe (AFP) Die auch rückwirkende Feststellung der Tarifunfähigkeit der Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalservice-Agenturen (CGZP) durch das Bundesarbeitsgericht ist verfassungsgemäß. Betroffene Leihunternehmen können die Nachforderung von Löhnen und Sozialbeiträgen nicht mit dem Hinweis auf Vertrauensschutz abwenden, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss entschied (Az: 1 BvR 2314/12).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.