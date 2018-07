Essen (AFP) Das Sanierungskonzept für die Kaufhauskette Karstadt zeigt nach Angaben des Unternehmens erste Erfolge. Die Ergebnisverbesserungen seien bereits "deutlich spürbar", heißt es in einer AFP am Freitag vorliegenden Information der Konzernspitze an die Mitarbeiter. Die Personal- und Sachkosten seien um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag gesenkt worden, "so dass sich unser Ergebnis zum Vorjahr deutlich verbessert hat." Die Marge stieg demnach im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte.

