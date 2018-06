Frankfurt/Main (AFP) Während die Autokonzerne weltweit schwächelten, haben die deutschen Autobauer im ersten Quartal kräftig zugelegt: Volkswagen, Daimler und BMW fuhren bei Gewinn, Umsatz und Absatz Rekordzahlen ein, wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) am Freitag in Frankfurt am Main mitteilte. EY untersuchte die Zahlen der weltweit 16 größten Autohersteller. Ganz unbeschwert können die heimischen Autobauer ihren Erfolg allerdings nicht genießen: Sie profitieren laut EY "erheblich" vom derzeit schwachen Euro.

