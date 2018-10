Kiew (AFP) Die Lage in der Ostukraine ist nach Ansicht von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) fragil. Es müssten alle Optionen geprüft werden, um eine weitere Verschlechterung zu vermeiden, sagte Steinmeier am Freitag nach einem Treffen mit Ministerpräsident Arseni Jazenjuk in Kiew. Trotz eines eigentlich geltenden Waffenstillstands, der von einer Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) überwacht werden soll, gibt es in der Ostukraine immer wieder Kämpfe zwischen Regierungstruppen und prorussischen Rebellen.

