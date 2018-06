Wiesbaden (AFP) Die Tariflöhne in Deutschland sind zu Jahresbeginn kräftig gestiegen. Im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres 2014 legten sie von Januar bis März um 2,7 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Die Verbraucherpreise blieben in diesem Zeitraum nahezu unverändert - so profitieren die Arbeitnehmer von einer stärkeren Kaufkraft.

