Berlin (AFP) Drei Wochen nach Beginn des unbefristeten Streiks an kommunalen Kitas kehren Arbeitgeber und Gewerkschaften an den Verhandlungstisch zurück. Die Verhandlungen für die 240.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sollen am Montagabend in Berlin wieder aufgenommen werden, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) am Freitag mitteilten. Die Gespräche sollen demnach auch am Dienstag fortgesetzt werden. Der unbefristete Streik geht vorerst aber weiter.

