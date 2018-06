Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat eine weitere Untersuchung zu den Praktiken der chinesischen Solarindustrie eingeleitet. Nach Ansicht der Kommission lägen dafür genügend Beweise vor, teilte die Kommission in Brüssel am Freitag offiziell mit. Unternehmen der europäischen Solarbranche werfen der Konkurrenz aus Fernost vor, Solarmodule und Solarzellen zunächst in Drittländer zu verschiffen und sie von dort in die EU einzuführen, um Zölle zu umgehen, die auf Direktimporte aus China gezahlt werden müssen.

