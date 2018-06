Paris (AFP) Fast eine Million Vorhängeschlösser mit einem Gesamtgewicht von 45 Tonnen haben Liebespaare inzwischen an die Geländer der Pariser Fußgängerbrücke Pont des Arts gehängt - doch mit dem Brauch soll jetzt endgültig Schluss sein. Die Pariser Stadtverwaltung wird alle "Liebesschlösser" von Montag an entfernen. Die Gitter, an denen die Paare die Schlösser als Liebesbeweis bislang anbrachten, werden abmontiert und zunächst durch Kunstwerke ersetzt, wie der stellvertretende Bürgermeister Bruno Julliard erläuterte. Ab dem Herbst sollen dann durchsichtige Scheiben angebracht werden.

