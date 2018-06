Kiel (SID) - 1860 München winkt am Ende einer Horror-Saison doch noch das Happy End: Der Traditionsklub hat sich durch ein 0:0 im erschreckend schwachen Relegations-Hinspiel beim Drittliga-Dritten Holstein Kiel eine ordentliche Ausgangsposition für den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga erarbeitet. Obwohl sie ein wichtiges Auswärtstor verpassten, haben die Münchner vor dem Rückspiel am Dienstag (20.30 Uhr/BR und NDR) im eigenen Stadion die scheinbar besseren Karten.

Kiel muss sich dagegen insbesondere in der Offensive deutlich steigern, um sich den Traum von der Rückkehr in die Zweitklassigkeit nach 34 Jahren zu erfüllen. In den bisherigen sechs Relegationsduellen zwischen 2. und 3. Liga hatte sich fünf Mal der Drittligist durchgesetzt.

"Es darf keine Alibis geben", hatte Gäste-Trainer Fröhling vor Anpfiff der Partie an alter Wirkungsstätte gefordert - seinem Team aber war die Verunsicherung der vergangenen Tage anzumerken. Kaum ein Zuspiel kam in der Spitze an, auch Torjäger Rubin Okotie blieb ohne nennenswerte Offensivaktion. Der auffällige Valdet Rama hatte mit einem Distanzschuss nach einer Einzelleistung noch die beste Chance in der ersten Halbzeit (10.).

Bis auf wenige Ausnahmen hatte die beste Defensive der 3. Liga (30 Gegentore) die Angriffsbemühungen der Löwen vollkommen im Griff. Kiel entwickelte vor 9812 Zuschauern erst gegen Ende der ersten Halbzeit etwas Gefahr nach vorne, einem Kopfballtreffer von Rafael Kazior (28.) verweigerte Schiedsrichter Florian Meyer (Burgdorf) wegen eines Foulspiels die Anerkennung. Danach köpfte Kiels Kapitän knapp am Tor vorbei (45.).

Fröhling hatte Stürmer Rodri, der im Training am Montag Ersatztorhüter Stefan Ortega geohrfeigt hatte, gar nicht erst berücksichtigt. Auch das Münchner Kurztrainingslager vor dem Auftritt in Kiel, bei dem unter anderem Boxtrainer-Legende Uli Wegner am Donnerstagabend zu Besuch war, zeigte wenig Wirkung.

Im Gegenteil: In der zweiten Halbzeit erspielte sich Kiel ein Übergewicht, blieb aber oft zu ungenau. München wirkte dagegen verunsichert und spielte seine wenigen Konterchancen nicht konsequent aus.

Bei den Kielern überzeugten Hauke Wahl und Maik Kegel, aufseiten der Münchner waren Rama und Christopher Schindler die auffälligsten Akteure.