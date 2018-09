Hamburg (SID) - Die ARD hat mit der Liveübertragung des Relegations-Hinspiels zwischen dem Bundesliga-16. Hamburger SV und dem Zweitliga-Dritten Karlsruher SC (1:1) eine Rekordquote eingefahren. Durchschnittlich 9,32 Millionen Zuschauer verfolgten via TV die Partie in der WM-Arena am Volkspark, der Marktanteil lag bei 30,1 Prozent.

Vor einem Jahr hatten sich in der Relegation beim HSV-Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth 8,5 Millionen Fußball-Fans vor den Fernsehschirmen versammelt.