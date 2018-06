Athen (AFP) Der griechische Finanzminister Giannis Varoufakis hat den Optimismus von Regierungsvertretern in Athen gedämpft, wonach sich die Verhandlungen mit den Kreditgebern auf der Zielgeraden befänden. Dem griechischen Radiosender Vima FM sagte Varoufakis am Freitag, gemäß der Vereinbarung vom 20. Februar sei das Hilfsprogramm für Griechenland bis zum 30. Juni verlängert worden. Bis zu diesem Datum müsse also spätestens eine Einigung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF), der Europäischen Union und der Europäischen Zentralbank (EZB) erzielt werden.

