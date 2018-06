Hyderabad (AFP) Angesichts der tödlichen Hitzewelle in Indien haben die Behörden die Krankenhäuser angewiesen, Patienten mit Hitzeschlägen als Notfälle zu behandeln. Die Maßnahme könne helfen, weiteren Toden vorzubeugen, sagte ein Vertreter der Gesundheitsbehörde von Neu Delhi am Freitag. Nach Behördenangaben erlagen bereits mehr als 1800 Menschen der seit Tagen anhaltenden Rekordhitze. Die Krankenhäuser in den am meisten betroffenen südlichen Bundesstaaten Andhra Pradesh und Telangana sind dem Ansturm von Patienten mit Hitzeschlägen und Dehydrierung kaum noch gewachsen.

