Rom (AFP) Bei Einsätzen im Mittelmeer sind am Freitag 570 Flüchtlinge gerettet worden. Wie die italienische Marine im Internetdienst Twitter erklärte, wurden bei den Einsätzen außerdem elf Leichen geborgen. Der Pressedienst der Marine konnte zur Todesursache der Flüchtlinge zunächst keine Angaben machen. Regelmäßig sterben Flüchtlinge aber an Dehydrierung, Kälte oder Hitze, andere ersticken in den völlig überfüllten Booten, ertrinken oder werden Opfer von Gewalt während der gefährlichen Überfahrt.

