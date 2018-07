Aden (AFP) Bei Luftangriffen und Bodenoffensiven gegen die Huthi-Rebellen und ihre Verbündeten sind in Jemens zweitgrößter Stadt Aden nach offiziellen Angaben mindestens 40 Aufständische getötet worden. Die Militärkoalition unter Führung Saudi-Arabiens habe am Donnerstag bei Luftangriffen mehrere Fahrzeuge und Kontrollposten der Huthi-Rebellen und ihrer Verbündeten zerstört, sagte Adens Vize-Gouverneur Naef al-Bakri der Nachrichtenagentur AFP. Außerdem habe es am Boden Kämpfe gegeben. Die jemenitischen Kämpfer, die die Huthi-Rebellen bekämpfen, seien mit zusätzlichen Waffen ausgerüstet worden.

