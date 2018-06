Cambridge (dpa) - Die 11 Jahre alte Ria Cheruvu aus dem US-Staat Arizona will im Herbst ihr Studium an der Eliteuniversität Harvard beginnen. Bereits als sie neun Monate alt gewesen sei, habe ihre Mutter ihre besondere Begabung bemerkt, sagte sie dem Sender CNN. Sie habe vor kurzem ihre Zulassung erhalten, berichtete ABC. Die Tochter einer Einwandererfamilie aus Indien will während ihres Studiums über die Zugänge ihrer Mutter zu sozialen Medien in Kontakt mit Freunden bleiben - für eigene Konten ist sie noch zu jung.

