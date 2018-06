Berlin (dpa) - Sie hat sich rar gemacht in der vergangenen Jahren, ihr letztes Album erschien vor acht Jahren, aber jetzt ist Róisín Murphy wieder da. Anfang Mai erschien das großartige neue Album der irischen Singer/Songwriterin, und jetzt kann man die Stimme des Pop-Duos Moloko auch live erleben.

Über ihr neues Album "Hairless Toys" geriet der "Tagesspiegel" sehr ins Schwärmen: "'Hairless Toys' ist genau die Sorte Album, die man weder von aufgekratzten Newcomerinnen wie

Kiesza oder Kelela bekommt noch von saturierten Routiniers wie Madonna oder Kylie. Pop an der Schnittstelle zwischen Clubs und Charts; das Beste aus beiden Welten: minimalistisch und üppig, leidenschaftlich und unterkühlt."

Man kann sich richtig verlieren in den moderat elektronischen Klangwelten dieser Platte, der man anhört, dass da jemand lange und mit viel Leidenschaft an den Songs getüftelt hat. "Unputdownable" heißt der letzte Track, und in der Tat kann man nicht genug bekommen von dieser seltsam entrückten Musik.

Tourdaten: 29.05.15 Köln – Electronic Beats / 30.05.15 Hamburg – Große Freiheit / 31.05.15 Berlin – Berlin Festival

Website Róisin Murphy