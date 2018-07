Riad (AFP) Ein Selbstmordattentäter hat in Saudi-Arabien mindestens drei Menschen mit in den Tod gerissen. Der Mann habe sich am Freitag vor einer schiitischen Moschee in Dammam in einem Auto in die Luft gesprengt, meldete die Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf das Innenministerium. Zugleich hätten Sicherheitskräfte einen größeren Angriff vereitelt.

