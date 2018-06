Garching (SID) - Lokalmatadorin Munkhbayar Dorjsuren hat am zweiten Tag des Heimweltcups der deutschen Schützen für das beste deutsche Ergebnis gesorgt. Die 45 Jahre alte Münchnerin landete auf der Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück mit der Sportpistole auf dem sechsten Rang und verpasste damit einen Quotenplatz für die Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro nur knapp.

Im Finale um Gold siegte die Chinesin Jingjing Zhang gegen Tanyaporn Pruksakorn aus Thailand mit 7:1, die Bronzemedaille ging an Julia Alipowa aus Russland durch ein 7:5 gegen die Bulgarin Antoaneta Bonewa.

Die deutschen Herren verfehlten die Medaillenränge mit der Freien Pistole klar. Bester Starter des Deutschen Schützenbundes (DSB) war Florian Schmidt (Frankfurt/Oder) auf dem 25. Platz, der Sieg ging an den Portugiesen Joao Costa.